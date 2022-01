Cinéma : La liste des nommés aux César dévoilée mercredi

Un an après le couronnement d’«Adieu les Cons» d’Albert Dupontel, les films en lice pour les prix les plus prestigieux du cinéma français seront connus cette semaine.

Au terme d’une année où le cinéma français a triomphé en festival mais souffert en salles, les films et artistes nommés aux César seront connus mercredi. Une fois la liste publiée, les 4363 professionnels du cinéma membres de l’Académie auront un mois pour voter et les départager, dans 24 catégories. Au total, 171 films sont sur les rangs, sortis entre la réouverture des salles françaises, fin mai, et le 31 décembre.