Thaïlande: La liste des victimes d’une empoisonneuse présumée s’allonge

«Inculpée de meurtre avec préméditation»

Son chef adjoint, Surachate Hakparn, a déclaré jeudi que les agents enquêtaient désormais sur au moins 13 morts suspectes depuis 2020. «Elle a été inculpée de meurtre avec préméditation», a-t-il déclaré aux journalistes à Bangkok. Elle nie toutes les accusations portées contre elle. La police a également élargi à cinq provinces la zone géographique sur laquelle elle enquête, la plupart à l’ouest de Bangkok. Les agents ont trouvé au domicile de la femme une substance que les autorités pensent être du cyanure, et ils la soupçonnent d’avoir mis le poison dans la nourriture et les boissons de ses victimes.

«La victime a vomi mais s’en est sortie»

À la suite d’examens de santé de routine effectués en prison, l’administration pénitentiaire a confirmé jeudi que Sararat était enceinte de quatre mois et qu’elle souffrait de stress, de troubles de la vision et de maux de tête. La police a interrogé son mari policier ainsi que d’autres témoins et raconté comment une 14e victime potentielle avait survécu. «La suspecte a invité sa dernière victime à manger une herbe, et environ 20 minutes plus tard, elle s’est effondrée», et a vomi mais s’en est sortie, a déclaré Surachate Hakparn. Il a invité le public à contacter la police pour lui fournir toute information sur d’autres cas potentiels.