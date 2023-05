Horaire CFF 2025: La liste des villes protestataires a doublé

Les CFF disent oui au dialogue

«Aujourd’hui pour la ligne du Pied du Jura, l’offre entre Neuchâtel et Genève est d’une liaison par heure en 69 mn sans changement et d’une autre, avec un changement à Lausanne, en 1h36. L’horaire 2025 prévoit deux liaisons par heure avec changement à Renens, en 1h17.» Les CFF ont réagi à la polémique en indiquant que l’horaire 2025 offrait «davantage de stabilité et de ponctualité». D’après les stats des CFF, «près des trois quarts de la clientèle en provenance de Bienne, Neuchâtel ou Yverdon-les-Bains se rendent à Lausanne». Mais l’ex-régie se dit favorable à «un dialogue constructif» avec les communes de la ligne du Pied du Jura et la direction de l’aéroport de Genève. Le réaménagement de l’horaire, ont rappelé les CFF, permettra «d’effectuer les travaux de développement et d’entretien indispensables sur l’un des réseaux les plus fréquentés au monde». L’ex-régie a également annoncé le retour dès décembre 2025 de la relation directe Lausanne-Delémont-Bâle.