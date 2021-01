Gastronomie : La Liste distingue les chefs qui tiennent tête à la pandémie

Le classement, dévoilé ce jeudi, récompense les chefs du monde entier qui usent de l’innovation, de la solidarité, l’éthique ou encore du développement durable.

L’agrégateur français qui se veut le «classement des classements» et suit 25’000 restaurants dans 200 pays sur la base de guides, blogs et articles de presse, a choisi de récompenser «les valeurs qui seront structurelles dans le futur: l’innovation, la solidarité, l’éthique, le développement durable», a-t-elle souligné.

La sélection assortie d’une étude sur l’état et les tendances de la gastronomie mondiale lance quelques piques au Michelin qui maintient son palmarès lundi, en plein marasme pour le secteur, suscitant des interrogations sur la manière dont ont pu être évalués des restaurants fermés pour cause de crise sanitaire.

Lauréat rétrogradé par Michelin

La rétrogradation de ce chef éco-responsable qui défend «l’extrémisme sain», qui a banni le café et le chocolat et ne cuisine que ce qui pousse autour de lui, avait suscité émoi et incompréhension.

«C’est presque fait exprès, cela nous a motivés», commente Hélène Pietrini. «Il s’est mis en quatre cette année, même en ayant fermé, en innovant, en faisant plein de choses solidaires avec tous les gens de sa région qui n’est pas la plus touristique, ni la plus ensoleillée.»

«Cuisine sophistiquée»

Nouveaux modèles

«Il a joué la carte du +take away+ gastronomique et +drive in+, il ne s’est pas endormi sur ses lauriers. Il a ouvert son marché gastronomique parce qu’il s’est retrouvé avec trop de marchandises pendant le deuxième confinement, il a fait son +food truck+, une épicerie, et cela marche super bien !", souligne Hélène Pietrini.