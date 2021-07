Chili : La «liste du peuple» : de manifestants à rédacteurs de la Constitution

Les candidats indépendants ont crée la surprise dans l’élection de l’assemblée constituante, «des citoyens ordinaires qui n’ont jamais fait de politique».

Femmes au foyer, avocats, militants écologistes ou des droits humains : ils sont d’abord descendus dans la rue pour dénoncer les inégalités sociales et vont désormais participer à la rédaction de la nouvelle Constitution du Chili. A l’origine, ils ne se connaissaient pas, mais avaient en commun la volonté de changer le modèle social d’un pays parmi les plus inégalitaires d’Amérique latine.

Les 15 et 16 mai, ils ont été élus pour participer à la future Assemblée constituante qui sera officiellement installée dimanche par le président conservateur Sebastian Piñera. Le nom de leur liste ? La «Liste du peuple». Contre toute attente, dans la lignée d’un vote qui a plébiscité les candidatures indépendantes, cette liste citoyenne est arrivée en troisième position, derrière celle de la coalition de droite et celle de la gauche indépendante. Vingt-sept de ses membres ont été élus et vont participer pendant neuf mois minimum et douze mois maximum à la rédaction de la nouvelle Loi fondamentale pour remplacer celle héritée de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990). Un référendum sur le texte sera organisé à l’issue du processus.