Hausse des prix de La Poste: La livraison de vos paquets ne devrait pas coûter plus cher

La livraison des colis a explosé

Contactée, La Poste rappelle la nécessité de cette hausse de prix: «Les gens envoient de moins en moins de lettres» et «l’inflation n’épargne pas La Poste». Cette hausse découle aussi d’une modification des habitudes de consommation, la clientèle «souhaite plus de commodité pour le retrait des colis, avec des heures et lieux de distribution plus flexibles». Durant la pandémie, les ventes en ligne avaient fait exploser le nombre de colis envoyés. La Poste a enregistré, en 2021, un record de 202 millions de colis expédiés. Si elle observe un recul de 4% en 2022, l’envoi de colis représente toutefois une hausse de 30% par rapport à 2019.