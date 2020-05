Restauration

La livraison, un choix pas toujours rentable

Les restaurants, où le concept de livraison marche le mieux, généreraient seulement 20 à 30% du chiffre d'affaires habituel en cette période de pandémie.

Les livraisons ne suffiraient pour couvrir les loyers et les salaires des employés.

«Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan», a fait savoir Stephan von Matt qui passe par Uber Eats pour ses établissements zurichois Brisket, The Bite, Yard Bird et La Brea. «Les restaurants, où le concept de livraison marche le mieux, génèrent peut-être 20 à 30% du chiffre d'affaires habituel.» Pas de quoi couvrir les loyers et les salaires des employés.