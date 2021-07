Suisse - La location de vidéos en ligne perd du terrain, malgré le confinement

Alors que le nombre de films loués sur les plateformes de vidéo à la demande (VoD) ne cesse de diminuer, l’achat de films au format numérique stagne et la demande de VoD par abonnement augmente. Ce sont là quelques-uns des résultats provisoires concernant la VoD en Suisse, présentés pour la première fois ce mercredi par l’OFS en complément à la statistique du film et du cinéma. L’enquête porte sur l’achat et la location de films ainsi que sur leur visionnement dans le cadre d’un abonnement. Elle recense les films proposés en VoD en Suisse, mais ne tient pas compte des séries.