Beachvolley: La logique familiale a été respectée

Jeudi face à une paire lettone

Hüberli et Brunner également qualifiées

Plus tôt dans la journée, une autre paire helvétique s’est qualifiée pour les huitièmes de finale. Tanja Hüberli et Nina Brunner ont dominé les Françaises Lézana Placette et Alexia Richard en trois sets (21-14 20-22 15-11). La Zurichoise de 29 ans et la Zougoise de 26 ans affronteront au prochain tour les Américaines Kelley Kolinske et Sara Hughes, jeudi.