Votations fédérales - La loi CO₂ n’a pas séduit les citoyens suisses

L’objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et d’ici à 2030 ne pourra être atteint avec la législation actuelle, avaient prévenu les autorités.

Après un vote serré, le «non» aura finalement pris le dessus, à hauteur de 51,6%. La proposition d’une nouvelle loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre n’a pas convaincu les électeurs suisses en ce dimanche 13 juin. Et cela, malgré le soutien du Conseil fédéral, du Parlement et de la plupart des grands partis (en dehors de l’UDC).

Seuls cinq cantons ont accepté le texte adopté en septembre par le Parlement et combattu par deux comités référendaires: l’un proche du collectif Grève pour l’avenir, l’autre constitué de représentants des secteurs automobiles, aéronautiques, des transports, du bâtiment ainsi que de la branche pétrolière.

Vaud, Neuchâtel et Genève se sont prononcés en faveur de la loi, qui a ainsi reçu le soutien de la majeure partie des cantons romands. Genève a accepté le texte à hauteur de 61,40%. C’est le deuxième taux d’acceptation le plus élevé, après Bâle-Ville (66,64%). Du côté de la Suisse alémanique, il n’y a que Zurich (55,4%) qui rejoint Bâle-Ville sur le terrain du «oui».

Les Vert-e-s, les Vert’libéraux et le PLR déçus

«Sans cette révision de la loi sur le CO2, la politique climatique suisse est sérieusement menacée, tout comme notre prospérité et notre qualité de vie», a déclaré le PLR dans un communiqué. Alors que le parti libéral se dit préoccupé et déçu du résultat, les Vert-e-s considèrent ce rejet comme un «frein considérable à la protection climatique, qui reste pourtant nécessaire et urgente». Cette position est aussi partagée par le parti vert’libéral, qui s’inquiète du fait que la Suisse perde «un temps précieux en matière de protection du climat».