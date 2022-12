Parlement: La loi contre le loup est prête pour le vote final

Le loup n’a qu’à bien se tenir. Les Chambres fédérales ont terminé ce mardi, la réforme de la loi sur la chasse, qui permettra de tirer de manière préventive les prédateurs menaçants pour les troupeaux ou les humains, et non plus après qu’ils ont commis un certain nombre de dégâts. Cette avancée parlementaire intervient deux ans après le refus par le peuple de la nouvelle loi sur la chasse, qui prévoyait certaines modifications reprises aujourd’hui.