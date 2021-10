Discriminations : La loi contre l’homophobie bloquée par le Sénat italien

Lors d’un vote secret, les députés de droite ont bloqué le projet, qui voulait sanctionner discrimination et incitation à la violence. Le Vatican s’y est également opposé.

Le Sénat italien a bloqué, mercredi, un projet de loi controversé contre l’homophobie, auquel les partis de droite et le Vatican s’étaient farouchement opposés. La «loi Zan», du nom du député Alessandro Zan, du Parti démocrate (centre gauche), visait à punir les actes de discrimination et d’incitation à la violence à l’encontre des gays, des lesbiennes, des transgenres et des personnes handicapées.