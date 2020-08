Suisse

La loi Covid-19 ne sera valable que jusqu’à fin 2021

Un projet de loi précisant les droits du Conseil fédéral dans la lutte contre la pandémie a été transmis au Parlement par les sept sages ce mercredi.

La loi touche à la santé, la protection des travailleurs, l’asile et les étrangers, l’indemnisation pour perte de gain et l’assurance chômage. Elle prévoit aussi des mesures judiciaires en matière d’insolvabilité et dans le domaine de la culture et des médias.