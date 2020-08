Suisse

La loi Covid-19 préoccupe les commissions

La commission de la culture demande plus d’argent, alors que celle des institutions politiques s’inquiète du principe de subsidiarité.

La loi Covid-19 préoccupe les commissions du National. Celle de la culture demande plus d'argent pour la culture et les structures d'accueil extrafamiliales. Celle des institutions politiques a exprimé des craintes concernant le principe de subsidiarité.

Six mois

La loi touche à la santé, la protection des travailleurs, l'asile et les étrangers, l'indemnisation pour perte de gain et l'assurance-chômage. Elle prévoit aussi des mesures judiciaires en matière d'insolvabilité et dans le domaine de la culture et des médias.