Deuxième référendum lancé - La loi Covid a été acceptée par le peuple… une première fois

Latin et urbains confiants

Plusieurs petits cantons ont en majorité rejeté le texte (notamment Schwytz à 59% de non, Uri à 55%, Nidwald à 56%, et la palme à Appenzell Rhodes-Intérieures avec 60,8% de non). Certaines communes ont même montré des scores impressionnants, comme le village sychwytzois et conservateur d’Unteriberg (87% de non).