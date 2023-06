Votations 18 juin: loi Covid-19 acceptée, les résultats par canton

«En cas de nécessité»

Pour le comité référendaire emmené par les mouvements Mass-Voll! et les Amis de la Constitution, la prolongation de cette loi ne servait à rien et causait du tort au pays. Il estimait que le texte autoriserait la réintroduction à tout moment de mesures discriminatoires, comme le certificat Covid, et que voter contre aurait permis de surmonter la division de la société et de revenir à la normalité.