Cette loi permet de poursuivre et d’infliger des peines de prison pouvant aller jusqu’à dix ans et des amendes pouvant s’élever à un million de dollars à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, impliquées dans un système international de dopage.

L’AMA et le CIO visés

Le Rodchenkov Act porte le nom de l’ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou à l’origine des révélations sur le dopage organisé en Russie, et réfugié aux États-Unis. Le texte avait été adopté en octobre 2019 à la Chambre des représentants, puis par le Sénat le mois dernier.

Bénéficiant du soutien des républicains et des démocrates, il a été présenté comme une réponse aux réactions jugées insuffisantes de l’AMA et du Comité international olympique (CIO) pour sanctionner la Russie pour sa politique frauduleuse en la matière entre 2011 et 2015.