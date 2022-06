Mali: La loi électorale promulguée, condition du retour des civils au pouvoir

L’armée malienne a annoncé vendredi soir dans un communiqué avoir «neutralisé» plus de 60 «djihadistes» dans une zone du centre du pays, où récemment plus de 130 civils ont été tués. «50 djihadistes (ont été) neutralisés» dans la zone de Diallasougou où «les priorités opérationnelles ont été orientées suite à l’attaque terroriste contre les populations dans la nuit du 18 au 19 juin», à laquelle a été attribuée la mort de 132 civils, a affirmé l’armée. Elle a également fait part de «deux terroristes guetteurs neutralisés» dans la zone de Mondoro (centre), en plus de «8 suspects terroristes interpellés et mis à la disposition de la prévôté» dans le sud du pays, lors d’une opération distincte.