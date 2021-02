Si on peut désormais faire la manche dans le canton de Genève, ce n’est pas le cas dans le canton de Vaud.

Selon Béatrice Métraux, cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité (DES) vaudois, l’arrêt de la CEDH «ne remettait pas directement en cause» les normes prévues dans le canton et certaines communes face à la mendicité. Elle a ajouté que comme l’arrêt n’est pas venu du Tribunal fédéral, il ne s’agissait pas d’une annulation. Par conséquent, la loi vaudoise interdisant la mendicité est «toujours en vigueur et toujours applicable», a-t-elle précisé à l’ATS.