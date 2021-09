Session du Parlement - La «loi Netflix» est sous toit

À l’instar des télévisions, les fournisseurs de films en ligne et les diffuseurs étrangers tels que TF1 ou M6 devront investir au moins 4% de leurs recettes brutes en Suisse dans le cinéma helvétique.

Bonne nouvelle pour le cinéma suisse. Les services de streaming, comme Netflix, HBO ou Disney+ vont devoir passer à la caisse et lui verser 4% de leurs recettes. Le Parlement a mis sous toi lundi le projet d’encouragement à la culture du Conseil fédéral. Celui-ci vise une meilleure protection du secteur face à l’explosion des plateformes en ligne. À l’instar des télévisions, les fournisseurs de films en ligne et les diffuseurs étrangers tels que TF1 ou M6 devront donc investir annuellement au moins 4% de leurs recettes brutes réalisées dans notre pays dans le cinéma helvétique ou alors s’acquitter d’une taxe correspondante.

Suivant une proposition de la droite, le National avait d’abord abaissé cette part à 1%. «Une taxe de 4% est très haute en comparaison internationale et aura un impact sur les prix et l’offre. Les consommateurs en paieront le prix», avait plaidé en vain le député Philipp Kutter (PDC/ZH). Mais jeudi dernier, la Chambre du peuple a fini par se rallier aux sénateurs et au Conseil fédéral.