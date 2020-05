Suisse

La loi sur l'assurance-chômage sera modifiée

Le Conseil fédéral a dû créer une base légale pour pouvoir concrétiser le financement additionnel de l'assurance chômage qu’il a décidé la semaine dernière. Après avoir consulté les commissions compétentes, il a décidé mercredi d’adapter la loi et de proposer une procédure extraordinaire afin que la modification puisse être entérinée le plus vite possible.