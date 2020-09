Vous avez été plus de 20’000 à participer à la ­troisième vague de sondage «20 minutes»/Tamedia sur les cinq objets soumis au vote le 27 septembre prochain. Les avis les moins tranchés concernent la loi sur la chasse, avec 49% de oui et 48% de non. Lors de la deuxième vague, le non s’élevait à 43% et les indécis représentaient 7%. Ils ne sont aujourd’hui plus que 3%.