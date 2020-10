Suisse : La loi sur le CO₂ attaquée par un deuxième référendum

Les milieux économiques s’en prennent avec un référendum à la loi sur le CO2, jugée «coûteuse et inefficace».

Injustice

La nouvelle loi entraîne plus de bureaucratie, plus d’interdictions, plus de règlements, plus de nouvelles taxes et de redevances, critique encore le comité. Les charges sont énormes pour la population et l’économie.