Votations du 13 juin : La loi sur le CO₂ sème la zizanie dans les rangs PLR

Entre la base et la direction du parti, les questions environnementales divisent.

Un sondage Tamedia réalisé entre les 11 et 12 mai le montre: la base du PLR est majoritairement frileuse au sujet de la loi sur le CO₂. Le hic, c’est que la direction du parti, ses délégués et 20 sections militent pour le texte soumis au vote le 13 juin prochain. C’est même grâce au soutien du PLR qu’il a pu passer la rampe au parlement. Le parti se divise sur les questions environnementales, indique le «SonntagsBlick». Depuis 2019, une mue écologiste, voulue par sa présidente, Petra Gössi, ne fait pas que des heureux.

Par exemple, le conseiller national bernois Christian Wasserfallen critique cette stratégie: «Sur le thème climatique, seuls les partis qui portent le mot «vert» gagnent quelque chose. Dans le camp de la gauche, même le PS, qui a pris le ton de la politique environnementale depuis des décennies, perd. Et qui gagne des parts d’électeurs? Les Verts et les Verts libéraux.» Selon le Bernois, la loi ne correspond pas à l’ADN libéral-radical. «La loi CO₂ se caractérise par une redistribution, une bureaucratie et des mesures infructueuses qui ne sont manifestement pas acceptées par les personnes libérales», observe l’élu.