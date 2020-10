Nicaragua : La loi sur les «agents étrangers» adoptée, en dépit du tollé

Le gouvernement a fait adopter une loi cataloguant comme «agents étrangers» les personnes et entités recevant des fonds de l’extérieur du Nicaragua.

Il a été présenté par des députés du parti Front sandiniste de libération nationale (FSLN, au pouvoir). Il a été approuvé par 70 voix pour, 17 contre et 4 abstentions, à l’issue de deux heures de débats. Pour ses promoteurs, la loi vise à défendre la souveraineté du pays et à lutter contre les ingérences étrangères.

Ce texte de loi vise les personnes et entreprises qui travaillent «sous les ordres, la supervision et le contrôle d’un organisme étranger», avec à la clé une surveillance étroite et des restrictions de leurs droits civiques et politiques. Sont visés spécifiquement les «conseillers, agents de relations publiques, agents de publicité, les employeurs de services d’information» et les consultants politiques.