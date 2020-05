Covid-19

«La loi sur les épidémies doit-elle être modifiée?»

Le chancelier de la Confédération fait un premier bilan de la situation. Dans le «Blick», il déclare aussi qu’un regard critique devrait également être posé sur la planification des mesures et les plans contre la pandémie.

Un certain degré d’improvisation est inévitable dans chaque crise, affirme cependant ce représentant du PDC âgé de 56 ans. Il s’agit d’un processus et personne ne sait si chaque décision est juste à 100%.

24 heures sur 24

L’avantage du système suisse est que les problèmes doivent être analysés avec soin sous plusieurs perspectives différentes. «Vu la pression du temps, cela n’était toutefois presque pas possible. Nous avons dû rédiger et vérifier, parfois dans un délai très court, quelque 170 dossiers liés au coronavirus, dont certains étaient très volumineux et portaient sur des milliards de francs».

«Nous avons pris en charge les dossiers jusqu’à minuit, les avons examinés et traduits, les états-majors de chaque département et la Chancellerie ont vérifié les requêtes, rédigées des co-rapports et prises de position. Et à 9 h le matin suivant, la décision était prise», dévoile le chancelier.