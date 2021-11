Motocyclisme – La longue journée de Valentino Rossi

La pluie s’est en effet invitée à la fin de la première séance Moto3 de ce GP de la Communauté de Valence et Rossi a patiemment attendu avant de prendre la piste, à 29 minutes de la fin de FP1. Une séance où l’on a vu du très bon Iker Lecuona et les chutes de Petrucci et de Bagnaia. Rossi? 21e et dernier.