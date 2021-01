Suisse : Plus de 25 nouveaux millionnaires grâce à la loterie en 2020

Les jeux de la Loterie Romande et de Swisslos ont fait pas moins de 26 millionnaires en 2020. Au total, l’ensemble des gains remportés par les joueurs durant l’année se monte à près de 206 millions de francs.

Le deuxième plus gros gain de l’histoire du Swiss Loto, 45 millions de francs, a été empoché cette année, en mai 2020.

En 2020, les jeux de la Loterie Romande et de Swisslos ont permis à 26 chanceux de devenir millionnaires en Suisse. «Quatre chanceux ont décroché le jackpot, 18 personnes ont gagné un million de francs en cochant les six bons numéros et, grâce au jeu additionnel du Joker, quatre autres personnes ont empoché un montant à sept chiffres», indique la Loterie Romande dans un communiqué.