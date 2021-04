Coronavirus - La Loterie Romande fait un cadeau aux cafés et restaurants

Environ 800 cafés et restaurants de Suisse romande proposent des jeux de la Loterie Romande à leurs clients. Loterie Romande

Les temps sont extrêmement durs pour les cafés et restaurants, longtemps fermés et qui ne peuvent encore aujourd’hui ouvrir que leur terrasse. Or environ 800 d’entre eux en Suisse romande servent également de partenaires à la Loterie Romande. Ils proposent à leurs clients différents jeux de la Loterie (Loto Express, Loterie électronique, PMU, jeux de grattage et de tirage).

Le conseil d’administration de la société d’utilité publique a donc décidé d’agir en accordant une aide exceptionnelle à tous ses partenaires de vente en activité dans le secteur de la restauration. «Avec cette action solidaire, la Loterie Romande exprime tout son soutien au secteur de la restauration, en particulier dans la perspective de la reprise des activités», relève Jean-René Fournier, Président de la Loterie Romande, dans un communiqué publié ce 27 avril. Établissements qui ont notamment subi une baisse de 31% de revenus liée à la distribution des jeux.

Entre 1000 et 8000 francs chacun

Concrètement, ce sont 3,5 millions de francs qui vont être versés aux établissements, soit entre 1000 et 8000 francs chacun, selon le nombre et le type de jeux que l’établissement propose. Les cafés et restaurants n’auront aucune démarche à faire, ce montant sera versé à la fin du mois de mai 2021 sans contrepartie «à tous les établissements qui poursuivront l’exploitation de leur point de vente dès que les conditions sanitaires le permettront», indique le communiqué. «Cette aide de la Loterie Romande est particulièrement bienvenue pour de nombreux établissements qui vont reprendre leur activité», se réjouit Casimir Platzer, Président de GastroSuisse.