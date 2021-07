Berlin : La Love Parade en quête de sous

Le célèbre rassemblement électronique diffusera un streaming pour lever des fonds en vue d’organiser une édition en 2022.

Samedi 10 juillet 2021, la Love Parade, rebaptisée Rave The Planet, organisera un live streaming. Il sera diffusé sur TikTok de 16 h à 22 h 30. Son but est de lever des fonds pour organiser une édition à Berlin le 9 juillet 2022. Ce direct sera rythmé par six DJ dont Ann Clue, Klanglos, Mark Dekoda, Nakadia, Stella Bossi, des proches de Dr. Motte, l’homme qui a lancé la Love Parade en 1989 dans la capitale allemande. Elle a ensuite été organisée dans plusieurs villes jusqu’en 2010 et l’édition cauchemardesque de Duisbourg (D) qui a fait 21 morts et 650 blessés.