Allemagne : La Love Parade fera danser Berlin en 2022

Le plus grand rassemblement de fans de musique électronique va vivre une nouvelle édition, sous un nouveau nom, dans la capitale allemande.

Née à Berlin en 1989, la Love Parade a été organisée dans de multiples villes jusqu’en 2010 et son édition cauchemardesque de Duisbourg (D) qui a fait 21 morts et près de 650 blessés. Avec une fréquentation régulièrement supérieure à un million de personnes, elle était considérée à l’époque comme le second plus grand rassemblement musical du monde après le carnaval de Rio de Janeiro au Brésil.