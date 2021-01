Dans les arts martiaux mixtes, être adroit avec ses pieds est obligatoire pour pouvoir briller. Nurmagomedov est un combattant plus que complet et il est même assez doué avec un ballon de foot également, un sport dont il est fan. On l'a même vu récemment titiller la sphère blanche avec une légende du jeu: Clarence Seedorf du côté de Dubaï et largement partager la chose sur ses comptes sur les réseaux sociaux.