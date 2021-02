Économie européenne : «La lumière apparaît désormais au bout du tunnel»

Alors que les perspectives économiques pour l’Europe ne sont de loin pas au beau fixe, Bruxelles table sur un rebond plus fort que prévu dès l’été grâce aux vaccins.

Chute historique en 2020

Niveau d’avant-crise plus vite que prévu

L’arrivée des vaccins, notamment, permet d’anticiper un rebond plus fort à partir de l’été et l’année prochaine. Du coup, l’économie de l’UE devrait retrouver son niveau d’avant-crise «au deuxième trimestre 2022, plus rapidement que prévu», a souligné M. Gentiloni.

Les prévisions d’éclaircie à venir sont fondées sur le scénario d’un allégement de ces mesures «vers la fin du deuxième trimestre et de façon plus marquée dans la seconde moitié de l’année, quand les personnes les plus vulnérables et une part croissante de la population adulte auront été vaccinées», a expliqué Paolo Gentiloni.