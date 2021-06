Astronomie : La Lune a partiellement éclipsé le Soleil dans l’hémisphère nord

Une éclipse solaire a été visible, ce jeudi, dans l’hémisphère nord. Que ce soit en Amérique du Nord, au Groenland ou en Russie, le spectacle est resté magique.

Au maximum de cette éclipse dite annulaire, les Terriens ont vu la Lune se glisser lentement devant le Soleil, pour le transformer pendant quelques minutes en un mince anneau lumineux, tel un «cercle de feu» dans le ciel de juin. Un spectacle réservé aux quelques habitants des latitudes les plus élevées, qui se trouvent pile dans l’axe: nord-ouest du Canada, extrême nord de la Russie, nord-ouest du Groenland et pôle Nord, où l’occultation du disque solaire devait frôler les 90 pour cent.

Pendant deux heures

L’éclipse annulaire devait également être visible, mais seulement de manière partielle, dans le nord-ouest de l’Amérique du Nord, une grande partie de l’Europe, dont la France et le Royaume-Uni, ainsi qu’une partie du nord de l’Asie. Le phénomène devait durer environ deux heures, entre 11h et 13h, avec un maximum entre 11h55 et 12h20.