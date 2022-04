Astronomie : La Lune se glissera entre le Soleil et la Terre ce soir

Une éclipse solaire partielle aura lieu ce samedi soir, la quinzième du XXIe siècle. Elle sera visible au niveau de l’océan Pacifique Sud.

Ce samedi 30 avril, le Soleil va être partiellement éclipsé par la Lune. Il s’agit de la quinzième éclipse partielle du XXIe siècle. Ce phénomène astronomique, visible au niveau de l’océan Pacifique Sud, sur une petite partie de l’Antarctique et dans le sud de l’Amérique du Sud, sera assez bref: 3 heures et 52 minutes, précise l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Et le maximum de l’éclipse est attendu pour 22h41 (heure de Paris).