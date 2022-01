Genève – La lutte anti Covid s’adresse désormais aux plus jeunes

Santiago et Abel, jumeaux de 8 ans, ont pu s’installer dans le même box pour recevoir leur sérum. Cette première romande en matière de vaccination des plus jeunes a eu lieu sur une demi-journée, mercredi.

«Oh, ben?! Ça a pas autant piqué que ça!» s’exclame Santiago en regardant son bras droit. Du haut de ses 8 ans, le petit garçon fait le fier. Pourtant, quelques minutes plus tôt, il avouait avoir «un peu peur, parce que j’aime pas les piqûres!» Mais «là, ça va», confirme son frère jumeau, Abel, sous le regard de papa. «On a discuté avec eux, précise Cédric. C’était une évidence de les protéger du Covid; et puis ils ont déjà eu d’autres vaccins, à l’école ou avant un voyage.» Alors que la pandémie fait toujours rage, Genève a commencé mercredi les injections pour les enfants de 5 à 11 ans – toujours sur base volontaire, sous l’autorité des parents. Une première romande, avant le tour dès samedi des petits Vaudois, Neuchâtelois et Fribourgeois. Le Jura et le Valais suivront la semaine prochaine.