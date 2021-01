Les conditions d’apprentissage sont rendues plus difficiles en temps de coronavirus. A l’Université de Neuchâtel, des étudiants se battent pour que les conditions d’examens puissent donc être assouplies. Ce vendredi, une motion populaire a été déposée au Grand conseil, munie de 111 signatures, annoncent nos confrères de Keystone-ATS.

Bugs annoncés

Celle-ci demande notamment de laisser tomber la vidéosurveillance durant les examens à distance. «Elle provoque un stress supplémentaire dans une période compliquée, a expliqué Léa Spini, secrétaire générale de la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN). De plus, le logiciel à télécharger est lourd et fait bugger les ordinateurs. On a eu beaucoup de remarques en lien avec des problèmes, avec les premiers examens effectués.»