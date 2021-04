Entre retour des beaux jours, vacances de Pâques marquées par d’importantes restrictions de voyage et envies de sortir, alors que les terrasses et restaurants sont fermés, la Ville de Genève s’attend à un afflux de personnes dans les parcs et les places pour boire un verre ou manger sur le pouce. Avec comme conséquence, une hausse des déchets abandonnés sur place – par terre, sur des tables ou des bancs, mais pas dans les poubelles. Ce phénomène de littering avait particulièrement choqué l’été passé, au bord du lac ou encore sur la plaine de Plainpalais. Les autorités annoncent donc un dispositif augmenté pour lutter contre les détritus sauvages.