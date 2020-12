Mauro Poggia, conseiller d'Etat genevois, Olivier Jornot, , procureur général, et Monica Bonfanti, commandante de la police, s'expriment sur la politique criminelle commune (PCC) 2021-2023. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

Vol par arrachage ou brigandage violent. Voilà quelques-unes des spécialités criminelles attribuées par les autorités judiciaire et policière genevoises à de «faux mineurs non-accompagnés (MNA).» Mercredi, à l’heure de présenter et de signer «la politique commune en matière de lutte contre la criminalité», elles ont pointé du doigt l’émergence de ce «nouveau phénomène criminel apparu dans notre canton entre fin 2019 et le printemps», a détaillé Olivier Jornot, procureur général. Il est le premier des sept axes retenus comme priorités pour les années 2021 à 2023.