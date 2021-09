Espagne : La lutte contre l’incendie près de Málaga facilitée par la pluie

Les pompiers luttent toujours contre l’incendie qui a déjà détruit plus de 8000 hectares dans la montagne de la Sierra Bermeja (sud). Les précipitations attendues dans la région seront une aide pour contrôler ce feu.

Le feu a été attisé par les vents tourbillonnants et la chaleur des derniers jours.

Les pompiers tentant de maîtriser un incendie ayant tué l’un d’eux et entraîné au total l ’évacuation de 2600 personnes dans le sud de l’Espagne étaient aidés lundi dans leur combat par de légères pluies.

Environ 500 pompiers, soutenus par 51 appareils bombardiers d’eau, étaient à pied d’œuvre pour combattre ce feu géant qui a dévasté depuis mercredi soir plus de 8000 hectares dans la montagne de la Sierra Bermeja, près de Málaga, selon le gouvernement régional d’Andalousie.

Un feu «complexe et exceptionnel»

Ce feu, qui a tué un pompier de 44 ans jeudi, a été qualifié ces derniers jours par les autorités de «complexe et exceptionnel» et de «monstre affamé» attisé par les vents tourbillonnants et la chaleur des derniers jours.