Pays-Bas : La lutte contre «Zwarte Piet», jugé raciste, fait des progrès

«Pierre noir», un compagnon grimé en noir de Saint-Nicolas aux Pays-Bas, est de plus en plus critiqué dans le pays, à la faveur du mouvement Black Lives Matter.

Débat culturel

«Ça a été une bataille difficile et nous avons encore une bataille difficile devant nous», déclare Jerry Afriyie, le cofondateur du groupe «Kick Out Zwarte Piet» («Virez Zwarte Piet»), lors d’une interview avec l’AFP. «C’est plus que Zwarte Piet – c’est une question de pouvoir, de qui décide qui est néerlandais ou non, qui décide si nous allons maintenir une tradition raciste ou non, et qui décide de ce qui est raciste ou non», explique le militant de 39 ans, qui est aussi poète.