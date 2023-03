Réformes dans le monde : La lutte contres les inégalités hommes-femmes au plus bas depuis 20 ans

Le rythme des réformes visant à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes a fortement ralenti en 2022 pour atteindre son niveau le plus bas depuis 20 ans, selon un rapport de la Banque mondiale (BM) publié jeudi.

Bien loin de l’égalité juridique

L’indice mesurant l’évolution des réformes en faveur d’une plus grande égalité juridique n’a progressé que de 0,5 point et s’établit à 77,1 points, «cela signifie que les femmes ne jouissent en moyenne qu’à peine 77% des droits juridiques reconnus aux hommes», écrit l’institution, dans son rapport «Les femmes, l’entreprise et le droit» pour 2022. Concrètement, 34 réformes ont été menées l’année écoulée, dans 18 pays, ce qui en fait le plus faible total depuis le début du siècle.