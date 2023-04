Lutte des classes à la crèche et grands-parents indispensables

«Au moins 20 semaines»

La parentalité a été à l’ordre du jour des Jeunes du Centre mardi. Ils ont présenté les résultats d’un sondage qui révèle que 57% des Suisses souhaitent une hausse du nombre de semaines de congé pour les parents. Le parti pose quatre conditions pour un congé parental national: au moins 20 semaines, dont au moins 14 pour la mère. Aujourd’hui, relèvent les Jeunes du Centre, 87,5% du temps est prévu pour la mère et 12,5% pour le père. «Cette répartition peut avoir une influence à long terme sur la répartition des tâches ménagères et professionnelles et constituer une des causes de la discrimination des femmes sur le marché du travail», relèvent-ils.