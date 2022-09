Les cantons luttent différemment contre la traite des êtres humains

Traite des êtres humains : La lutte est très différente d’un canton à l’autre

Selon les auteurs du rapport, cela se comprend principalement du fait que «les cantons ne présentent pas tous les mêmes risques s’agissant de traite des êtres humains». Les cantons urbains affichent un risque élevé de traite qui «dépend en grande partie de l’importance du commerce du sexe». À l’inverse, les cantons plus ruraux et touristiques peuvent présenter «un risque élevé d’exploitation de la force de travail», dévoile le rapport.

Focus sur l’exploitation sexuelle

Face à ce constat, le rapport propose «de former davantage les inspecteurs du travail et les autres acteurs susceptibles d’entrer en contact avec des victimes potentielles, de mettre en réseau les services et les organisations concernés, de créer une norme pénale distincte pour l’exploitation de la force de travail et de sensibiliser la population».