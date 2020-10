Walenstadt (SG) : «La lutte pour leur survie a duré des jours»

Une clôture abandonnée a entraîné la mort de deux cerfs dans la région de Lüsis (SG). Encore vivant à l’arrivée d’un témoin, l’un des deux animaux a dû être euthanasié.

D’après le portail dieostschweiz.ch, à l’arrivée de l’homme sur place, l’un des animaux était déjà mort, l’autre était à bout de forces. Il a dû être endormi par une garde-chasse. «Leur lutte pour la survie a certainement duré plusieurs jours et elle a été cruelle», a expliqué Peter Weigelt, ancien élu PLR et membre du comité d’initiative «Halte à la souffrance animale».

D’après Dominik Thiel, chef du service de la nature, de la chasse et de la pêche du canton de Saint-Gall, il n’existe pas de disposition précise dans le canton quant à la durée maximale pendant laquelle les clôtures métalliques non utilisées peuvent rester sur place. Un règlement est en cours d’élaboration. Selon le politicien, l’euthanasie du deuxième animal était la seule solution possible. Pour lui, anesthésier un animal aussi gros dans un tel état de stress était impossible. Le cerf n’aurait pas survécu à une trop grosse dose de tranquillisant. Ce d’autant plus qu’en essayant de se libérer, l’autre spécimen avait enfoncé un bois dans la tête du survivant et ce dernier était grièvement blessé.