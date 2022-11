Santé: La lutte s’organise contre le lipoedème, maladie méconnue et surtout féminine

Santé : La lutte s’organise contre le lipœdème, maladie méconnue et surtout féminine

Une association a été fondée il y a un an pour soutenir les personnes atteintes par cette pathologie, qui se manifeste par une répartition anormale de la graisse au niveau des membres inférieurs et des bras.

L’association APALipo a vu le jour il y a un an, jour pour jour. Valentine Blanc, qui souffre du lipoedème, a décidé de créer cette association avec une amie pour venir en aide aux femmes qui vivent avec cette maladie encore méconnue mais pas si rare, et qui est souvent à tort attribuée à un trouble alimentaire, rapporte « La Liberté ».

Elle apparaît dès l’adolescence et serait en lien avec les hormones, selon les spécialistes. «À la puberté, j’ai pris beaucoup de poids, témoigne Valentine Blanc dans La Liberté. Malgré une prise en charge médicale, il a fallu plusieurs années pour qu’une thérapeute en drainage lymphatique mette le doigt sur ma maladie.» Le diagnostic tombe en 2019 au CHUV. La jeune femme subit alors une intervention chirurgicale, une lipo-aspiration, qui va changer sa vie. «On m’a retiré plus de 4 litres de graisse de mes jambes, raconte-t-elle, je n’ai plus de douleur, c’est miraculeux. Je revis». L’effet d’une telle opération peut toutefois être limité dans le temps, et l’intervention n’est généralement pas remboursée par l’assurance de base si elle n’est pas précédée de longs et contraignants traitements manuels.