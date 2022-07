BMW M3 Touring: La M3 est désormais disponible en version break

BMW a dernièrement présenté l’iX M60, le premier modèle à propulsion 100% électrique de la M GmbH. Mais cela ne signifie pas que la filiale du constructeur bavarois met une croix sur le moteur à combustion, bien au contraire: outre des châssis merveilleusement bien réglés, les puissants moteurs essence de première qualité font partie de la marque de fabrique de M GmbH. Aujourd’hui, les Bavarois élargissent la gamme M avec un nouveau modèle qui, bien que souvent réclamé, ne faisait pas partie de l’offre jusqu’à présent: la M3 Touring.

Depuis son lancement sur le marché en 1987 avec la série 3 E30 , la version break est une forme de carrosserie très appréciée de la Série 3. La croiser avec la légendaire version vitaminée de la M3 coulait donc de source. Pour autant, il n’existait pas de M3 Touring jusqu’à présent. Avec une puissance de 510 ch à 7200 tr/mn, un couple de 650 Nm et une capacité de sprint de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, ses valeurs sont d’autant plus impressionnante pour un break de classe moyenne.

Un moteur de course

Ces caractéristiques de performance sont générées par un vieux briscard, la crème de la crème de BMW, à savoir le moteur six cylindres en ligne 3.0 litres. Sur la M3 Touring, de nombreuses améliorations y ont été apportées dans le but d’optimiser la performance, notamment un vilebrequin en alliage léger forgé, un carter extrêmement rigide, une commande de soupape variable et un réglage en continu de l’arbre à cames, ainsi que deux turbocompresseurs monovolutes – un bloc moteur qui constitue également la base de la voiture de course M4 GT3.

Contrairement à la berline, la M3 Touring n’est disponible qu’avec une transmission intégrale et une boîte automatique. BMW Le cockpit est un mélange de caractères sportif, haute technologie et haut de gamme. BMW Alors que l’avant est identique à celui de la M3 Limousine, la partie arrière est celle d’un break. BMW

Les connaisseurs reconnaîtront tout de suite les caractéristiques de performance de la BMW M3 Competition, la version haut de gamme de la berline. Cette variante est équipée de série d’une transmission intégrale (M xDrive) et d’une boîte automatique à huit vitesses, ce qui n’est pas fait pour plaire à tous les fans, vu que les puristes tiennent à la boîte manuelle et à la propulsion arrière sur leur M3. Mais ce n’est pas un problème, vu que la conception fondamentalement axée sur l’arrière de la transmission intégrale est réglable selon plusieurs configurations, jusqu’à avoir exclusivement une propulsion arrière pour les drifts sur piste dédiée. S’ajoute à cela un mode Drift à dix positions de réglage, comme sur les M3 Limousine et M4, qui permet même aux conducteurs novices de faire des drifts. Ce mode de conduite est toutefois strictement interdit sur la route.