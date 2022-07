Union européenne : La Macédoine du Nord et la Bulgarie règlent un différend ethnique

Skopje et Sofia ont signé un accord qui ouvre la voie aux négociations avec l’UE de la Macédoine du Nord et de l’Albanie.

La ministre bulgare des Affaires étrangères, Teodora Genchovska (à dr.), et son homologue de Macédoine du Nord, Bujar Osmani, échangent un protocole signé sur un traité de coopération à Sofia, le 17 juillet 2022.

La Bulgarie et la Macédoine du Nord ont signé dimanche à Sofia un protocole bilatéral, dernier pas avant la première réunion intergouvernementale qui marquera le début des négociations de l’UE avec Skopje et Tirana. «C’est une chance historique pour nous que la Macédoine du Nord commence des négociations (d’adhésion) avec l’UE après 17 ans avec le statut de candidat», a déclaré le ministre macédonien des Affaires étrangères, Bujar Osmani.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE, a assuré sur Twitter qu’une conférence intergouvernementale pour lancer officiellement le processus d’adhésion de Skopje et Tirana sera organisée «aussitôt que possible».

Compromis à appliquer

Tant la Bulgarie que la Macédoine du Nord ont récemment donné leur aval à une proposition de compromis initiée par la France qui avait assuré pendant le premier semestre 2022 la présidence tournante de l’UE et avait servi de médiateur dans ce processus. Le comité des représentants permanents des 27, COREPER, examinera dès lundi le paquet proposé pour le soumettre à une conférence intergouvernementale qui sera convoquée par la présidence tchèque, a indiqué Teodora Guentchovska.

La Macédoine du Nord est bloquée depuis 2005 dans l’antichambre de l’UE. La Grèce avait d’abord opposé son veto jusqu’en 2018, avant que Sofia ne bloque le dossier en 2020 sur fond de querelles historiques et culturelles. La position bulgare empêchait aussi le lancement de négociations avec l’Albanie dont la candidature est liée à celle de Skopje par l’UE.

Tirana d’abord

La Bulgarie a levé son véto le 24 juin à condition que les droits des Bulgares de Macédoine du Nord soient respectés et inscrits dans la Constitution. Sofia considère que les habitants slaves de Macédoine du Nord sont d’origine bulgare et que leur langue est un dialecte du Bulgare. Une commission d’historiens peine à se mettre d’accord sur l’appartenance de figures historiques, d’écrivains et d’artistes en vue de rendre conformes les programmes scolaires dans les deux pays.