Dominés tout au long de la première période par les hôtes, les Macédoniens ont été libérés par un but de leur joueur le plus illustre, l’attaquant du Genoa Goran Pandev, à la 56e minute.

Un groupe ouvert

A 37 ans, le capitaine a offert à son pays, indépendant depuis 1991, un ticket historique pour le groupe C de l’Euro-2020.

Dans une des poules les plus ouvertes de l’Euro, les néophytes affronteront les Pays-Bas, l’Ukraine ainsi que l’Autriche, qui les a battus deux fois dans le groupe G des qualifications pour l’Euro.

Ivres d’allégresse après leur exploit, les Rouge et Jaune se sont vigoureusement enlacés au coup de sifflet final. La suite de la fête est fixée au dimanche 13 juin, date de leur premier match à l’Euro contre l’Autriche.

La Hongrie sur le fil

Finaliste des Coupes du monde 1938 et 1954, la Hongrie se qualifie ainsi pour son deuxième Euro de rang.

Rapidement menés après un but de Gylfi Sigurdsson, les Hongrois ont couru après le score pendant la majeure partie du match. Mais Négo, à la 88e minute, puis Szoboszlai dans le temps additionnel, leur ont permis de coiffer les Islandais au poteau.

Dans le groupe de la mort

Mais gare au cadeau empoisonné pour les hommes de Marco Rossi, qui rejoignent le «groupe de la mort» de l’Euro-2020, composé de l’Allemagne, championne du monde 2014, du Portugal, sacré roi d’Europe en 2016, et la France, championne du monde en titre.

Plus petite nation qualifiée à un Euro en 2016 et à un Mondial en 2018, l’Islande a sans doute vécu la dernière campagne de sa génération dorée, dont l’Euro en 2021 aurait pu être le dernier tour de piste.

La Slovaquie en prolongations

Les Slovaques ont longtemps mené au score mais le défenseur Milan Skriniar a relancé les Serbes en marquant contre son camp dans les derniers instants (87e). Michal Duris a libéré les siens au cours de la prolongation (110e). À l’Euro, la Slovaquie retrouvera l’Espagne, la Pologne et la Suède dans le groupe E.

L’Écosse aux tirs au but

Enfin, l’Écosse a obtenu le dernier billet pour l’Euro en venant à bout de la Serbie aux tirs au but 5-4 (1-1 0-0). Ryan Christie a ouvert la marque pour les Écossais à la 60e minute, mais, à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Luka Jovic a égalisé.

Personne n’a trouvé le chemin des filets en prolongations et il a fallu attendre le 10e tir au but, le dernier des Serbes, tenté par Aleksandar Mitrovic, pour voir le portier écossais, David Marschall, détourner l’essai et permettre aux siens de s’imposer.