Basketball - La Macédoine du Nord tient sa revanche

Trop maladroits à trois points

Au jeu de celui qui allait être le plus maladroit, ce sont les Helvètes qui ont gagné. D’où un premier quart bouclé sur le score de 18-10. L’écart en faveur des Macédoniens était fait, ce qui leur a permis de prendre confiance et de réussir deux superbes tirs à trois points avant la mi-temps, qui a été sifflée sur le score de 26-39. Après la pause, les Suisses sont revenus avec de bien meilleures intentions. Ils ont largement dominé le troisième quart-temps, qu’ils ont remporté 20-13. À ce moment de la rencontre, tous les espoirs étaient de nouveau permis (52-46). Mais cette folle remontée s’est arrêtée là, et ces six points d’écart n’ont pas pu être comblés. Score final: 67-61 en faveur de la Macédoine du Nord.

Une qualification toujours possible

Il reste encore une rencontre à la Suisse, jeudi face à la Slovaquie. Une revanche, puisque les Slovaques s’étaient imposés 64-56 lors de la première rencontre. Pour aller plus loin dans la compétition, il va falloir sortir dans les deux premiers de cette poule à trois. Pour l’heure, la Macédoine du Nord est en tête avec deux succès et une défaite, la Suisse est deuxième avec une victoire et deux défaites et la Slovaquie ferme la marche avec un succès et un revers.